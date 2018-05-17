Samanyolu Haber /Gündem / Akar, Gül'den 'Erdoğan'la temasa geçmesi'ni istemiş /17 Mayıs 2018 16:50

Akar, Gül'den 'Erdoğan'la temasa geçmesi'ni istemiş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" dedi.

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Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.


Görüşmeden günler sonra ‘çatı adayı’ olacağı konuşulan Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Bu açıklamasından bir süre sonra Gül, ziyareti doğrulamış ve “Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil. Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” demişti.

Gül, “Adaylık konuşuldu mu” sorusuna ise yanıt vermemişti.
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