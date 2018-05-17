Akar, Gül'den 'Erdoğan'la temasa geçmesi'ni istemiş

Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.



Bu açıklamasından bir süre sonra Gül, ziyareti doğrulamış ve “Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil. Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” demişti.





Gül, “Adaylık konuşuldu mu” sorusuna ise yanıt vermemişti.