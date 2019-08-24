Akar: ABD ile anlaştık,operasyonu başlatacağız

Bakan Akar, güvenli bölge tesisi ile ilgili “İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.” dedi. Akar ayrıca “İdlib’de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız.” diye konuştu.







GÜVENLİ BÖLGE NEDİR?





Güvenli Bölge; Suriye’nin kuzeyinde Afrin kantonu ile Kobani kantonu arasında oluşturulması planlanan, IŞİD, YPG ve Suriye rejimi güçlerinin tamamının çıkarılmasının öngörüldüğü bölge. Türkiye 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı adı altında bahsi geçen bölgede kontrolü sağlamaya yönelik operasyon başlatmıştı. Türkiye sınır içi ve sınır dışı güvenliği için hayati önemde olan bölge için 3 yıldır yoğun bir diploması trafiği sürdürüyordu.