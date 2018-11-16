Akademisyenlere yapılan gözaltının sebebi belli oldu...

Açıklamada bir yılı aşkın süredir hakkında iddianame düzenlenmeden hapishanede tutulan iş insanı Osman Kavala’nın “olayları organize ve finanse ettiği” iddiası yer aldı. Akademisyenlerin "Sivil itaatzsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri, (Duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vs...)" iddiası da yer aldı.



Açıklamanın tamamı şöyle:





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir soruşurma kapsamında;





Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli şirketin sahibi Mehmekt Osman Kavala şahsın 27.5.2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı Olaylarını Türkiye geneleni yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek ve bu şekilde, "Cebir ve Şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamaen engellemeyi" amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir.





Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde şüpheliliren;





-Gezi Parkı Olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırak için Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,





-Sivil itaatzsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri, (Duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vs...)





-Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasının amaçladıkları,





-Mehmet Osman Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve şahısla görüşme yeperek Gezi Parkı olaylarında gündeme geen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurualarak yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.





Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket eder 20 şaahsa yönelik 16.11.2018 günü saat 06:00 itibari ile istanbul ve Adana, Antalya ve Muğla olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılmış, yapılan operasyon sonucunda ;





Ali Hakan Altınay





Asena Günal





Meltem Aslan Çelikkan





Turfut Tarhanlı





Yiğit Ali Ekmekçi





Bora Sarı





Ayşegül Güzel





Çiğdem Mater Utku





Betül Tanbay Tüten





Hande Özhabeş





Filiz Selek





Yiğit Aksakoğlu





Yusuf Cıvır