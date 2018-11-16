Akademisyenlere Gezi Operasyonu'nda son durum: 3 kişi serbest

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında olduğu 10 kişi saat 06.00'da yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ile Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer kişilerin ifade işlemleri ise devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi içinse yakalama kararı bulunuyor.







Operasyonun Anadolu Kültür AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar Kavala ile hiyerarşik bir yapı içinde Gezi Parkı eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışmakla suçlanıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 20 olduğu belirtildi.





'SORUŞTURMA NUMARASI 2014 TARİHLİ'





Prof. Dr. Betül Tanbay’ın avukatı Bahri Belen, soruşturma numarasının 2014 tarihli olduğunu aktardı. Belen, “Bize verilen bir bilgi yok henüz ama öyle sanıyorum ki Gezi ve onunla bağlantılı olaylar nedeniyle yapılmış bir operasyon. Anadolu Kültür’e yönelik olduğu bilgisi de var ama henüz netleşmiş bir durum yok” dedi.







Belen, tüm isimler için 4 günlük gözaltı süresi olduğunu, dosyada kısıtlılık kararı bulunduğunu ifade etti.





Gözaltına alınanların sırayla ifadelerinin alınmasına başlandı. İfade işlemleri halen devam ediyor.





GÖZALTINA ALINAN İSİMLER





İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yayımladığı basın bilgi notunda "Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket etmekle" suçlanan 20 kişiden gözaltına alınan 13'ünün isimleri şöyle: “Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Yigit Ekmekçi, Hakan Altınel, Meltem Aslan Çelikkan, Asena Günal, Çiğdem Mater, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Hande Özhabeş, Filiz Telek, Yiğit Aksakoğlu, Yusuf Cıvır."







Söz konusu bilgi notunda "Kavala’nın Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek, bu şekilde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir" ifadesi yer alıyor.



