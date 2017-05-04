Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenlerden en şerefli çekilme /04 Mayıs 2017 09:00

Akademisyenlerden en şerefli çekilme

Hacettepe'de KHK ile ihraç edilen akademisyenin konuşması sempozyum programından çıkarıldı: Tüm akademisyenler programdan çekildi

SHABER3.COM

KHK ile ihraç edilen akademisyen, Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek Arendt Sempozyumu’ndan çıkarıldı. Bunun üzerine diğer akademisyenler de etkinlikten çekildi.

Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Arendt Sempozyumu’na katılacak Yrd. Doç. Dr. Serdar Tekin, ihraç edildiği gerekçesiyle etkinlikten çıkarıldı. Bunun üzerine kararı protesto eden akademisyenler sempozyumdan çekildiklerini duyurdu.
 
Gazete Duvar’ın haberine göre, karara tepki gösteren Doç. Dr. Devrim Sezer, Dr. Duygu Türk ve Dr. Onur Kartal, sempozyumdan çekildiklerini açıkladı. Akademisyenlerin açıklaması şu şekilde:
 
“10 Mayıs’ta Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan Arendt Sempozyumu’na tıpkı bizler gibi davet edilen Yrd. Doç. Dr. Serdar Tekin, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinin imzacılarından olduğu için Ege Üniversitesi’nden ihraç edilmiş ve hemen ertesinde kendisine sempozyuma katılamayacağı bildirilmiştir. Serdar Tekin’in akademik bir etkinliğe katılmasının engellenmesi, ne akademik özgürlük anlayışımızla ne de kamusal alanı her koşulda savunmak gerektiğini bize tekrar tekrar hatırlatan Hannah Arendt’in düşüncesiyle bağdaşmaktadır. Bu kararın Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün ortak iradesini yansıtmadığının farkındayız. Ancak eleştirel düşünceyi yaşatmanın akademik ve kamusal tartışmanın sınırlandırılmamasıyla mümkün olabileceği inancı ve sorumluluğuyla, Arendt Sempozyumu’ndan çekildiğimizi ilan ediyoruz.”
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