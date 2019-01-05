Akademisyeni öldüren üniversiteli arkadaşını arayıp olacakları haber vermiş

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in, kopya çekerken yakalanmasının ardından arkadaşına "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği öğrenildi.







Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin öncesi ve sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Buna göre Hasan İsmail Hikmet, sınavda içini boşalttığı 5 tükenmez kaleminin içine koyduğu kağıtlardan kopya çekerken yakalanınca Ceren Damar Şenel tarafından sınav kağıdı alınıp tutanak tutularak sınıftan çıkarıldı. Kopyadan yakalandıktan sonra okuldan çıkıp aracının yanına gitti. Burada bir süre bekleyen zanlıyı Berk isimli arkadaşı aradı. Zanlı telefonda arkadaşına, Ceren Damar Şenel'in "kendisine taktığını, okula geldiğinden beri kendisiyle uğraştığını" ve "sınav boyunca başından ayrılmadığını" söyledi. Hasan İsmail Hikmet, bu konuşma sırasında arkadaşına ilk kez "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dedi. Bu konuşmanın ardından Hasan İsmail Hikmet, aracıyla evine gitti.





BABASINA AİT TABANCA VE BIÇAĞI EVDEN ALDI





Evde babasına ait ruhsatlı tabanca ve odasında bulunan bıçağı alan Hasan İsmail Hikmet, önce annesini Gölbaşı'na bıraktı. Saat 12.30 sıralarında tekrar okula gelen zanlı, boş bir etüt odasında bekledi. Bu sırada bazı arkadaşlarıyla konuşan Hasan İsmail Hikmet, "Ceren hoca size de kötü davranıyor mu? Mobbing uyguluyor mu?" diye sorular sordu. Zanlı, daha sonra Şenel'in odasına giderek cinayeti işledi.





İFADESİNDE MOBBİNG YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ





Zanlının ifadelerinde sürekli Ceren Damar Şenel'in kendisine mobbing uyguladığını söylediği ve bununla ilgili çok sayıda olay anlattığı öğrenildi. Şenel'in kendisini sürekli izlediğini ileri süren zanlı, "Ben okulun yüzme takımındayım. Bir defasında başka bir okulla yapılan yarışlarda Ceren Hoca tribünde tek başına beni izledi. Gözleri sürekli benim üzerimdeydi. Yarış bittiğinde neden beni izlediğini sorduğumda hiçbir şey söylemeden alaycı bir ifadeyle yanımdan ayrıldı" şeklinde farklı ifadeler kullandığı öğrenildi.





İNTİHAR MEKTUBU YAZDIĞI İDDİA EDİLDİ





Öte yandan aile, Hasan İsmail Hikmet'in cinayetten önce yazdığı ileri sürülen intihar mektubunu savcılığa teslim etti. 'Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır, bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi? Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Spordaki başarılarımı derslerimde gösteremedim. Bu okula geldim geleli bir türlü yüzüm gülmedi. Bana sürekli mobbing uyguladı. İntiharımdan Ceren Damar sorumludur" yazılı mektubun ne zaman yazıldığı ve gerçekten tutuklanan zanlı tarafından mı kaleme alınıp alınmadığı araştırılıyor.





TELEFONLARI İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ





Ceren Damar Şenel'in cep telefonun şifresi bilinmediği için imajının alınamadığı, bu nedenle telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. Hasan İsmail H.'nin telefonun da konuşmalarının deşifresi için incelemeye gönderildiği belirtildi.