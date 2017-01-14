Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenden istifa: Seyretmek istemiyorum /14 Ocak 2017 14:30

Akademisyenden istifa: Seyretmek istemiyorum

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Levent Ünsaldı akademisyenlik görevinden istifa etti

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Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünde görevli akademisyen Doç. Dr. Levent Ünsaldı görevinden istifa etti. Barış için akademisyenler imzacıları arasında bulunan Ünsaldı, istifasını kişisel Facebook sayfasından duyurdu.

“BUGÜN İSTİFAMI VERDİM”

Kişisel Facebook sayfasında yayınladığı gönderi ile Ünsaldı şunları söyledi: “Ne muhafaza etmek ne beklemek ne de seyretmek istiyorum. Ataletimi yenmek istiyorum. Çatlaklarla çatlaklarda bilim yapmak, hem kendimi hem de başkalarını rahatsız etmek istiyorum. Eren Kırmızıaltın’ın yanında olmak istiyorum. Bugün istifamı verdim…”


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