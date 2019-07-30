Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi /30 Temmuz 2019 17:26

Akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenlerden Lyon-1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuna Altınel, 81 gün sonra serbest bırakıldı. Altınel, Fransa'da gerçekleşen bir konferansa katılımı gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 11 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

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'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için 11 Mayıs'tan beri tutuklu olan Doç. Dr. Tuna Altınel, 81 gün sonra serbest bırakıldı. Altınel, "İddia edildiği gibi Türkiye'yi aşağılama gibi bir niyetim olsaydı Türkiye'ye gelmezdim. Kaçmak gibi bir amacım olsaydı yine Türkiye'ye gelmezdim. Bu nedenle özgürlüğümü istiyorum" dedi. 

81 gündür Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Altınel’in 'örgüt üyeliği'nden yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi Balıkesir Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Akademisyenler tarafından yapılan açıklamada barış istemenin suç olmadığı bir kez daha vurgulandı.

Mahkeme, Altınel'in tahliyesine karar verdi.
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