Akademisyen Fikret Başkaya gözaltına alındı

Başkaya'nın sabah saatlerinde Batıkent'teki evine gelen polisler tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.





Ankara’da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında Fikret Başkaya ve HDP il yöneticisinin de olduğu bazı isimler kişi gözaltına alındı.







Polis, Fikret Başkaya’nın Batıkent’teki evinde de arama yaptı. Başkaya’nın 1991 yılında yazdığı ‘Paradigmanın İflası’ ve iki kitabıyla birlikte laptopuna, masa üstü bilgisayarına ve cep telefonuna polis tarafından el konuldu.



