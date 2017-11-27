Akademisyen Fikret Başkaya gözaltına alındı

Başkaya'nın sabah saatlerinde Batıkent'teki evine gelen polisler tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Ankara’da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında Fikret Başkaya ve HDP il yöneticisinin de olduğu bazı isimler kişi gözaltına alındı.
Polis, Fikret Başkaya’nın Batıkent’teki evinde de arama yaptı. Başkaya’nın 1991 yılında yazdığı ‘Paradigmanın İflası’ ve iki kitabıyla birlikte laptopuna, masa üstü bilgisayarına ve cep telefonuna polis tarafından el konuldu.
CHP milletvekili Barış Yarkadaş da Başkaya'nın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yarkadaş, Başkaya'nın gözaltına alınmasıyla ilgili Twitter'dan şunları yazdı:
"Bir polis Başkaya'nın evine geliyor. Başkaya misafirlikte olduğu İçin komşuya not bırakıyor. Başkaya bunun üzerine avukatını arıyor.
Avukat, savcılığa gidip bilgi almaya çalışıyor. Bilgi verilmediği için Başkaya üç gündür evinde bekliyordu. Bu sabah ise gözaltına alındı.
Fikret Başkaya, ülkemizin onurlu bir aydınıdır. Tüm hayatı çileyle geçmiş, yazdıkları yüzünden hapis yatmış bir bilim insanıdır.
İki yıl önce by pass olan ve çok sayıda ilaç kullanan F. Başkaya'nın sağlık durumu göz önüne alınmalıdır. "