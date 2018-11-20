'Akademisyen falan, filan... Gelin siz bunu külahımıza anlatın'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutuklamaları eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, "Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın" dedi.





Erdoğan şöyle dedi:







"Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın."





ABD 'ENDİŞE DUYUYORUZ' DEMİŞTİ



