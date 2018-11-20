Samanyolu Haber /Gündem / 'Akademisyen falan, filan... Gelin siz bunu külahımıza anlatın' /20 Kasım 2018 12:43

'Akademisyen falan, filan... Gelin siz bunu külahımıza anlatın'

Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutuklamaları eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, "Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın" dedi.

Erdoğan şöyle dedi:

"Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın."

ABD 'ENDİŞE DUYUYORUZ' DEMİŞTİ

Washington yönetimi, Anadolu Kültür girişimine karşı yapılan soruşturmada gözaltına alınan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır" sözlerini sarf etmişti.

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