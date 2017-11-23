'Ak Parti asla ve kata MHP'lileşmemeli'

Bülent Arınç: Bu diyenleri bilsem de...





AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk TV’de Kübra Par’ın hazırlayıp sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk oldu. Arınç, yeni parti söylentilerinden kendisine suikast iddiasıyla Kozmik Oda’ya girilmesine; Cemaat ile ilişkisinden KHK ile görevine son verilen ve tutuklanıp serbest bırakılan damadı Doktor Ekrem Yeter hakkındaki yargılamaya kadar birçok konudaki soruları yanıtladı.





Arınç, Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin gibi isimlerle birlikte yeni bir siyasi hareket başlatacakları yolundaki iddianın sorulması üzerine, “Bunların hepsi safsatadır. Bunlar, bizi yıpratmak için görevlendirilmiş bazı kişilerin uydurmasıdır” dedi. “Biz muhalif değiliz” diyen Arınç, “Benim için Recep Tayyip Erdoğan çok önemlidir ve benim adeta kardeşim mesabesinde gördüğüm birisidir” diye konuştu.







'ERDOĞAN'A CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLMAMASINI SÖYLEDİM'





“Eskiden bizdik, şimdi ben olduk” sözünün hatırlatılması üzerine ise:





“Bu parti Tayyip Erdoğan’ın partisi değildir. Bu parti millletin partisidir, bir şahsın partisi olamaz. Eleştiri bende hep vardı. Erbakan Hoca’yı da eleştiriyordum. Ama hiçbir zaman bana saygısızlık yapmazdı.”

2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan’a aday olmaması gerektiğini söylediğini belirten Arınç, “Çünkü senin gibi bir başbakan bu ülkeye gelmedi, sen icracı bir başbakansın” dediğini ifade etti.





“BENİ YOK ETMEK İSTEDİLER”





Kübra Par, Arınç’a “Partiyle irtibatım kesilmişti ama şimdi yeniden aidiyetim kuruldu” sözlerini hatırlattı ve “AK Parti’ye geri mi döndünüz” diye sordu. “Bir dönem yapılanlar karşısında üzüldüm” diyen Arınç, “Partinin üç büyük kurucusundan biri sayılan bir insanım ama partiden ayrıldıktan sonra beni kuruculuktan çıkardılar. Ve ben partinin resmi toplantılarına katılmaz oldum. Elbette kırıldım, böyle saçmalık olur mu? Bu büyük bir haksızlık. Ben bu partinin kurucusu olacağım, kendini bilmez birisi bu adam kurucu değil diyecek. Ama içime attım ve bunu gerekli yerlerde söyledim. Eksik olmasın bu konuyu bitiren Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Küsmedim ama üzüldüm. “Siz kurucusunuz, bu sıfatınız devam ediyor. Siz bu partide her zaman söz sahibi olacaksınız” denildiği için Afyon toplantısına da katıldım. Daha sonra da başka ziyaretlerde birlikte olduk. Ben AK Parti’ye sadece bir sempatizan değilim; gözyaşım, sevincim, aşkım ve sevdam olan bir partiyle kurucu bağım tekrar geriye geldi” dedi.





Arınç, “Sizi neden ve kim kurucu listesinden çıkardı” sorusuna ise, “Hepsi malum belli kişiler. Baş harflerini söylesem olur mu? Onlar kendilerini biliyorlar. Parti içindekiler de biliyor onların kim olduğunu. İsimlerini söylersem iyice küçülmüş olurlar. Beni yok etmek istediler, çünkü ben güçlü bir insanım” karşılığını verdi.





PARTİYE DÖNÜŞÜNDE DAMADININ YARGILAMA SÜRECİ ETKİLİ OLDU MU?







AKP’yle tekrar yakınlaşmasının, Cemaat üyeliği suçlaması ile yargılanan damadı Doktor Ekrem Yeter’in durumuyla ilgili olduğu yorumlarına sert çıkan Arınç, “Bu diyenleri bilsem de, onların yüzlerine karşı “Siz alçaksınız” diyebilsem. Damadımın tamamen bir gün aklanacağını imanım kadar biliyorum. Benim siyasi bir beklentim yok. Aktif siyasete de dönmeyi düşünmüyorum” vurgusunu yaptı.





“AK PARTİ, ASLA VE KATA MHP’LİLEŞMEMELİ”





Arınç, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada sarf ettiği, “Hukuk siyasetin köpeğidir diyen Perinçek iradesi, 2019’da Erdoğan'sız ve AK Parti'siz siyaset dizayn etmek istiyor” sözlerine de açıklık getirdi:





“Tayyip Erdoğan, bizim yanımıza geldi, sözlerini reddediyorum. Erdoğan, Doğu Perinçek’in yanına hiçbir zaman gitmemiştir, gidemez de, birlikte de olamaz. Konjonktür sebebiyle beraber olmak, bunlar ayrı şeyler.”





Arınç, özellikle 7 Haziran süreci sonrası ortak birçok noktada birlikte hareket eden AKP ve MHP’nin yakınlaşmasına ilişkin olarak, “Yüzde 50+1’i gerektirecek bir çoğunluk belki ittifakla mümkün olabilir. Ama asla ve kata biz MHP’lileşmeyeceğiz. AK Parti muhafazakâr demokrat kimliğinden vazgeçerse kaybeder. Benim MHP’nin anladığı manada milliyetçiliğe, MHP’nin arzu ettiği anlamda Türkçülüğe itirazım var” görüşünü dile getirdi.





” MELİH GÖKÇEK MEVZUSU BENİM İÇİN KAPANDI”





Arınç, 7 Haziran sürecinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le aralarında yaşanan ‘parsel’ tartışmasının artık geride kaldığını savundu ve sözlerini şöyle noktaladı:





“Ben, aramızdaki sorunun artık kesinlikle bittiğine inanıyorum. Barışmak söz konusu değil ama artık bu konuyu tartışmaya kimsenin ihtiyacı yok. Benim için bu mevzu artık kapandı.