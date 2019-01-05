Samanyolu Haber /Gündem / Ailesiyle hastaneye taşınan başhekim görevden alındı /05 Ocak 2019 13:59

Ailesiyle hastaneye taşınan başhekim görevden alındı

Zonguldak'ta, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu, görevden alındı.

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Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı. Dr. Hasanoğlu, bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Hasanoğlu, rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.

 
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