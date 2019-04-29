Samanyolu Haber /Gündem / Ailesini kendisinden sonra perişan olmasınlar diye öldürdü /29 Nisan 2019 11:07

Ailesini kendisinden sonra perişan olmasınlar diye öldürdü

Sakarya’da bir adam, ortağının ardından eşi ve kızını da öldürüp intihar etti. Adamın intihar mektubunda ‘eşi ve kızını kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü’ yazdığı belirtildi.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki müteahhit İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde ortağı Ahmet Kuzgun’un ofisine gitti. Bozbay, Kuzgun’dan alacağını istedi. Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Bozbay, Kuzgun’a ateş ederek öldürdü.

Adapazarı Şal Sokak’taki evine giden Bozbay, burada da dört yaşındaki kızı Serra ve 36 yaşındaki eşi Aycan’ı vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Çalışanları, Kuzgun’un cesedini görünce polise haber verdi. İz süren polis Bozbay’ın evine gidince üç cesetle karşılaştı.

Evde İsmail Bozbay’ın mektubu bulundu. Bozbay’ın mektupta, Kuzgun’dan alacağı olduğunu, parayı veremeyeceğini söyleyince korkutmak isterken Kuzgun’u kazara vurduğunu, ailesini de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.
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