Ailesini bile tanıyamayan 75 yaşındaki hasta tutuklu tahliye edilmiyor

İzmir Menemen R Tipi Cezaevinde bulunan 75 yaşındaki Ahmet Sılık’ın durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten eşi Binefş Sılık, adalet istiyor. Eşinin görüşüne gittiği esnada kendisini ve çocuklarını tanımadığını belirtiyor. Sılık, bir an önce eşinin serbest bırakılmasını talep ediyor.





2011’DE ÖRGÜTÜ YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesinde ikamet eden ve 4 Kasım 2011 tarihinde “ihbar” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 74 yaşındaki Ahmet Sılık, 8 Kasım 2011’de çıkarıldığı mahkemece “Örgüte yardım ve yataklık” yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.





CEZASI ONANINCA YENİDEN CEZAEVİNE GİRDİ

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ekim 2012’de tahliye edildi. 2 ay sonra kapatılan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Sılık hakkında, “Örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sılık’a verilen ceza 21 Şubat 2017’de Yargıtay tarafından onandı.





Sılık, 9 Mart 2018’de mahalledeki kıraathaneye giderken, polislerce yapılan GBT sonrasında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.





KISMİ FELÇ, KALP, ŞEKER VE TANSİYON HASTASI

MA’nın haberine göre Sılık, önce İzmir Adliyesi’ne oradan da Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı Menemen R Tipi Cezaevine götürülen Sılık’ın, kısmi felç, prostat hastalığı, şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastalıklarından tedavi görmeye başladı.





BEYNE GİDEN İKİ DAMAR TIKANINCA AMELİYAT OLDU

Beyne giden damarları tıkandığı için iki ayrı ameliyat geçiren Sılık, ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayacak durumda. Adli Tıp Kurumunun (ATK) 16 Ekim 2018 tarihin de Sılık’a verdiği raporda; “Hayatını yalnız idame ettiremeyeceği kesinleştirilmiş salınmasının toplum güvenliği bakımında tehlike oluşturup oluşturmayacağına değerlendirilmesini adli tıbbi dair bir konu olmadığı oy birliğiyle belgelenmiştir” denildi.





BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLU BAKANLIKTIR

Sılık’ın eşi Binefş Sılık, bayramda görüşe gittiğinde gardiyanların eşini tekerlekli sandalye ile yanına getirdiklerini belirtti. “Eşim evden kaçacak ya da başka bir yere gidecek durumu yok. Cezaevinde yaşayacak bir insan değildir. Başına gelecek olumsuz bir durumda Adalet Bakanlığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumludur. Yetkililer biran önce gerekeni yapmalıdır. Daha ne kadar hasta tutukluların ölümüne göz yumulacak” dedi.