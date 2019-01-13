Ailesinden kaçan Suudi kız Kanada'ya ulaştı

Aile içi şiddet iddiasıyla kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken aktarma için geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya ulaştı.







Toronto Havalimanı'nda 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun'u karşılayan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, kol kola yürüdüğü genç kızı "Çok cesur yeni Kanadalı Rahaf El Kunun" sözleriyle tanıttı.





Freeland, çok şey yaşadığını söylediği Kunun'un şimdi yeni evine gideceğini kaydetti.





BBC Türkçe'nin haberinde Kunun Kanada'ya vardıktan sonra basına açıklama yapmadığı belirtildi.





Aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan Kunun'a, BM tarafından mülteci statüsü verilmişti.





Kunun, mülteci statüsünün verilmesinin ardından pazartesi günü havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Suudi genç kadının, cuma akşamı son varış noktası Toronto olan ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden uçakla Tayland'dan ayrıldığı açıklanmıştı.