Ailesi kanser hastası veterinerden haber alamıyor!

Kanser hastası veteriner, ailesine haber verilmeden ameliyata alındı!





Harun Vural, Doğu Anadolu bölgesinde Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği 3 expert uzman veterinerden birisi. 4 aydır cezaevinde, kanser teşhisi konuldu ve kanaması olduğu tespit edilmişti. Ameliyat kararı almasına rağmen hastanede yatmasına izin verilmemişti.







Erzurum'da tutuklu bulunanan veteriner Harun Vural'ın yarın ameliyata alınacağı söylenmesine rağmen bu sabah hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Harun Vural ve annesi refakatçi olması için dilekçe vermelerine rağmen savcı Muhammet Nurullah Yaşar bu talebi defalarca red etti..





Harun Vural'ın cezaevinden hangi hastaneye götürüldüğüne dair ailesine bilgi verilmedi.





İki hafta önce teşhis koyan doktor Harun Vural'ın avukatına mesane kesesinin tamamen alanabileceği ve Vural'ın 5-6 saatlik zor bir ameliyat geçireceğini aktarıyor.





Ailesi Harun Vural'ın şuan nerde olduğunu bilmiyor. Avukatı aracılığıyla Harun Vural'a ulaşmaya çalışıyor.





SEZGİN TANRIKULU GÜNDEME GETİRDİ





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Harun Vural'ın durumunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a iletmişti.





Tanrıkulu, "Sn. Bekir Bozdağ, Erzurum H Tipi cezaevinde kanser hastası Harun Vural'ın kötü koşullarda tutulduğu bilgisini gereği için size iletiyorum." ifadelerine yer vermişti.





NE OLMUŞTU?







Hastalık Gözaltı Şartları nedeniyle başladı





Erzurum'un Tortum ilçesinde Veteriner olan Harun Vural 12 Ocak 2017'de gözaltına alındı. 11 günlük gözaltı sürecinin ardından 23 Ocak'ta tutuklandı ve Erzurum H Tipi cezaevine gönderildi.





Harun Vural'ın kötü gözaltı ve cezaevi koşulları nedeniyle ortamından dolayı bir süre sonra idrarından kan gelmesi üzerine cezaevi revine kaldırıldı. Ancak kanama durdurulamadı. Hastanede yapılan tetkikte, idrar kesesinde bir kitle oluştuğu tespit edildi. Harun Vural'a kanser teşhisi konuldu.





27 Mart'ta Erzurum Araştırma Hastanesi Üroloji bölümüne yatırıldı ve 11 Nisan'da ameliyata alınması için rapor düzenlendi. Ancak Savcı Muhammed Nurullah Yaşar'ın doktorlar üzerine kurduğu baskı nedeniyle üroloji bölümünden çıkartılarak bodrum kata konuldu.





Ertesi gün savcılık yeni bir karar aldı. Ameliyata kadar hastane şartlarında bir dizi tedaviye devam etmesi gereken Harun Vural'ın cezaevine döndürülmesi kararı tebliğ edildi. Kanaması devam etmesine ve tedavisine daha yeni başlanmış olmasına rağmen Harun Vural, hastaneden çıkartılarak 28 Mart'ta cezaevine geri gönderildi.





Harun Vural, 11 Nisan'da 5 saat sürecek zorlu bir ameliyat geçirecekti.





Savcı Nurullah Yaşar'ın "asla hastanede kalmayacak" talimatı nedeniyle Harun Vural şuan tedaviden yoksun biçimde ve kanaması devam ettiği halde ameliyat olacağı günü bekliyor. Ameliyattan sonra 15 gün yoğun bakımda kalması gereken Vural'ın, bu süre beklenmeden ameliyat sonrası hızla cezaevine döndürülmesi de gündemde.