Son dakika! El Bab'taki IŞİD saldırısında şehit sayısı 16'ya yükseldi

Harekatın 123’üncü günü olan dün öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit düştü. 6’sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı. TSK’dan yapılan açıklamada Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının 67 hedefi vurduğu, karadan ve havadan yapılan harekatlarda 138 IŞİD’linin öldürüldüğü belirtildi. Fırat Kalkanı Harekatı boyunca şehit olan askerlerin sayısı ise 35’e çıktı. Şehit haberlerinin ve TSK açıklamalarından geriye ise Mehmetçiği evlerine düşen şehit ateşi kaldı. Hain saldırıda; Binbaşı Bülent Albayrak, Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca, Astsubay Çavuş Furkan Yavaş, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Astsubay Çavuş Göktan Özüpek, Uzman Çavuş Burak Boz, Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, Uzman Çavuş Akın Acar, Uzman Çavuş Ferhat Demir, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın şehit düştü.



Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak





Şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, Gölcük Depremi'nde ölen annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedilecek.





Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın acı haberi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde hemşire olan kardeşi Gamze Göktepe'ye bu sabaha karşı verildi. Gözyaşına boğulan Gamze Göktepe, eşi İsmail Göktepe ile birlikte, babasının oturduğu Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne gitmek üzere yola çıktı.





Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesinin yarın Orhangazi'de askeri törenle toprağa verileceği belirtildi.







Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü











Merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Şerife Karaca, askeri yetkililerin verdiği acı haberle yıkıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit annesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da Türk bayrağı asılan eve akın ederek, taziye dileklerini iletmeye başladı. 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtildi. 5'i kız 9 kardeşi olan bekar Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek.

















El Bab'da bordo bereli astsubay Furkan Yavaş şehit oldu









Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın şehadet haberini, askeri yetkililer gece yarısı İzmir'deki ailesine bildirdi. Ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarı eşi emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile çıkan şehit annesi Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" diyerek feryat etti.







Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı. Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Astsubay Yavaş, İzmir'e en son Ramazan Bayramı'nda geldiği, zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancak kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.













Suriye şehidi astsubay 1.5 ay önce evlenmişti









Şehit askerlerden komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de oturan ailesinin evine ateş düştü. Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olduğu haberini bugün 03.00 sıralarında askeri yetkililerden alarak gözyaşlarına boğuldu. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Özüpek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ailesinin oturduğu İstasyon Mahallesi'nde sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.





Şehit Göktan Özüpek'in 1.5 ay önce Ankara'da hemşire olan Merve Özüpek ile evlendiği belirtildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi.









Sınır ötesinden Bursa’ya şehit ateşi düştü





Şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.





Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi, dün gece Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Cevher Sokak’ta oturan ailesine verildi. Şehit askerin baba evi ve evin bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, Yıldırım Belediyesi de taziye çadırı kurdu.





Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden Bursa’ya gelen Bahri- Fadime Demir’in 5 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görevli olduğu ve buradan Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına katıldığı öğrenildi.





Üç ay önce evlendiği öğrenilen Ferhat Demir’in cenazesinin Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Demir’in şehit haberinin ulaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başsağlığı mesajı yayınladı.





DÜN SABAH EŞİNİ ARAMIŞ





Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ferhat Demir’in merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyeleri kabul edenler arasında bulunan şehidin amca oğlu Selim Demir, Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görev yaptığını belirterek, "Görevli olarak Suriye El Bab'a gitti. Yaklaşık 45 gündür oralardaydı. En son dün sabah 10.00 sıralarında eşi Fatma Demir ile görüşüp, operasyona gideceğini söylüyor. Kendisine daha sonra ulaşamıyorlar. Çok az izin yapabiliyordu. Üç ay önce evlenirken de ancak 5 gün izin kullanabilmişti" dedi.









Kayseri'de çifte şehit acısı









El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.





Öte yandan Kayseri’nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab’daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik’in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.









Şehit uzman çavuş Kökkaya 5 ay önce babasını kaybetmişti





Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem var. 5 ay önce babası Şükrü Kökkaya'nın kalp krizinden ölümünün ardından Mehmet'in de şehit olması 6 kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 2 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Kayseri'nin Develi ilçesinden olan genç kadının isteği, aile tarafından da kabul edilerek, yetkililere bildirildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Kökkaya, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.











Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü





Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.







5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ





Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.









Samsunlu şehit Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı





Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.







Erbaa'ya şehit ateşi düştü





Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.







24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI





Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.





Konya'ya şehit ateşi düştü





Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.











Burdur’a şehit ateşi düştü









Fırat Kalkanı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur’un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Ali İhsan Avcı’nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.





Şehit Ali Yılmaz’ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya’da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur’a yola çıktığı kaydedildi.









Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü









Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.





Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi.









Şehit Astsubay'ın Elazığ’daki baba evine ateş düştü





Şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.







Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.









Suriye'de şehit olan Acar'ın annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi





Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın acı haberini, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nin Kazımiye Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi.







Polis olan eşi Muzaffer'i 4 yıl önce yitiren Hanife Acar, iki çocuğundan oğlu Akın da şehit düşünce, tek kızıyla baş başa kaldı. Fenalaşan şehit annesi Hanife Acar'a, ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekibi yaptı.





Evin tek erkek çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın vatani görevini tamamladıktan sonra iş aradığı, bulamayınca da uzman çavuş olduğu belirtildi. Uzman Çavuş Acar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları evine akın ederek annesi Hanife Acar'a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin evine de Türk bayrağı asıldı.