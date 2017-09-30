'Ailem ve çevrem büyük korku içerisinde...'

İstanbul Maltepe’de görev yaparken OHAL kapsamındaki KHK ile meslekten atılan 48 yaşındaki Eğitim-Sen’li öğretmen Mehmet Sarı, “Hiçbir şekilde öğretmenlik yapamıyoruz. Özel okullarda, dershanelerde çalışamıyoruz. Her dönemin cadısıyız. Bizi sosyal ölüler haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Çocuklarım ‘Baba başına bir şey gelecek artık susmalısın’ diyecek duruma geldiler. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Çocuklarımızın ikisi okula gidiyor. Sendikanın dayanışması ile ayakta durmaya çalışıyoruz. İktidarın dediği gibi sivil ölümlere sürükleniyoruz” dedi.





Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek’e konuşan ve yüz binlerce insanın işsiz bırakıldığını, ancak korku iklimi sebebiyle toplumda bu konuda ciddi bir tepki büyümediğini kaydeden Sarı, 15-16 hafta boyunca eski okulunun önünde okuma eylemleri yaptığını ancak sesini duyuramadığını söyledi.





‘60’TAN FAZLA KİŞİ İNTİHAR ETTİ’





KHK mağduru 60’tan fazla kişinin intihar ettiğini, birçok kişinin psikolojik ve maddi sorunlar sebebiyle ailesinden koptuğunu belirten Sarı şöyle devam etti:





“İki çocuğum var birisi bu sene TEOG’a girecekti. İkisi de bu iktidarın kurbanı oldular. Çocuklar bu süreçte olumsuz etkilendi. Kendi adıma çok büyük mağduriyetim var. Diğer anlamda genç insanları düşünüyorum kendimi çok daha baskı altında hissediyorum. İyi değiliz, kuşatılmışız. Çıkış yolu arıyoruz. Ailem ve çevrem büyük bir korku içerisindeler. Sustuğum zaman çok daha kötü olacağımı biliyorum o yüzden sesimi çıkarıyorum. Kapkaranlık bir tünelde yürüyoruz. Bazılarımız tökezleyip düşüyor, bazılarımız ise hala bir ışık arıyor.”