Samanyolu Haber /Gündem / Aileler kayıplarını ve 'kaçırılan' yakınlarını arıyor Yetkililer sessiz /14 Haziran 2019 10:31

Aileler kayıplarını ve 'kaçırılan' yakınlarını arıyor Yetkililer sessiz

Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara "kayıp" başvurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Uluslararası haber kanalı Euronews zorla kaçırılan ailelerin mücadelesini haber yaptı . 
Euronews'in haberine göre Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor.




Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), adalet ve içişleri bakanlıklarına da farklı zamanlarda soruldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 27 Mart’ta kayıp Mustafa Yılmaz ve 4 Mart’ta kayıp Salim Zeybek’in zorla kaçırılmalarına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 11 Şubat’ta , 2016- 2019 yılları arasında kaçırılanlara dair, Türkiye’de kayıp ve zorla kaçırılan kişi sayısının açıklanmasını soru önergesi ile istedi. Ancak sorulara yanıt alınabilmiş değil.

Aileleri ve yakınları ise kayıp şahısların nerede ve ne koşulda bulunduklarını öğrenmek istiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aileler kayıplarını ve 'kaçırılan' yakınlarını... Sonraki Haber >>

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:56