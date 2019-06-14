Aileler kayıplarını ve 'kaçırılan' yakınlarını arıyor Yetkililer sessiz

Uluslararası haber kanalı Euronews zorla kaçırılan ailelerin mücadelesini haber yaptı .

Euronews'in haberine göre Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

















Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), adalet ve içişleri bakanlıklarına da farklı zamanlarda soruldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 27 Mart’ta kayıp Mustafa Yılmaz ve 4 Mart’ta kayıp Salim Zeybek’in zorla kaçırılmalarına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 11 Şubat’ta , 2016- 2019 yılları arasında kaçırılanlara dair, Türkiye’de kayıp ve zorla kaçırılan kişi sayısının açıklanmasını soru önergesi ile istedi. Ancak sorulara yanıt alınabilmiş değil.





Aileleri ve yakınları ise kayıp şahısların nerede ve ne koşulda bulunduklarını öğrenmek istiyor.







