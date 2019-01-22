Aileler dikkat! Yürüteçteki bebek kaşla göz arasında yürüyen merdivene yöneldi

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yanında kimse olmayan yürüteçteki bebeğin kafenin dışına doğru çıktığı ve ardından yürüyen merdivene yöneldiği görülüyor. Yürüyen merdivene yaklaşmasıyla yürüteci devrilen bebek, aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Bu sırada olayı gören çevredekiler ve bebeğin annesi, hemen yürüyen merdivene koşuyor. Yürüyen merdivenden aşağı inen ve asker olduğu belirtilen bir adam, bebeği fark ederek hemen tekrar yukarı doğru koşuyor ve bebeği kucağına alıp annesine teslim ediyor. Öte yandan bebeğin yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

