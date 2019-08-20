Samanyolu Haber /Gündem / Aile hekimlerine güvenlik soruşturması kıskacı: 15 doktorun sözleşmesi iptal edildi /20 Ağustos 2019 09:27

Aile hekimlerine güvenlik soruşturması kıskacı: 15 doktorun sözleşmesi iptal edildi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen hüküm, aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshine dayanak oluşturdu

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OHAL kapsamında zorunlu tutulan güvenlik soruşturması, memur statüsünde olmayan aile hekimlerine de uygulanmaya başladı, İstanbul’da görevli 15 aile hekiminin sözleşmesi iptal edildi. TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Filiz Ünal, “Aile hekimleri sözleşmeli olarak çalışıyor. 657’ye tabi devlet memurlarına uygulanması kararlaştırılan güvenlik soruşturmasının aile hekimlerine uygulanması hukuka aykırıdır” dedi.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezi’ne gönderilen yazılar doğrultusunda sözleşmesi iptal edilen aile hekimlerinin mağdur edildiğini belirten Ünal, şunları söyledi:

“Devlet memuru statüsünde olmayan aile hekimlerine güvenlik soruşturmasının neye dayanarak uygulandığı açıklamalıdır. Mesleğe yeni başlayan 15 aile hekimi hakkında verilen ‘sakıncalı’ kararının neye dayanarak alındığı açıklanmalıdır. Mahkemeye başvurarak sözleşmenin iptal edilmesine neden olan gerekçeyi öğrenmeye çalışacağız. Fakat şunu biliyoruz ki yüzlerce hekimin mesleğe başlaması önünde engel oluşturan güvenlik soruşturmaları ile ilgili bugüne kadar ciddi bir gerekçe sunulmadı. Bu hekimler açıktan atama usulu ile atandığı için işsiz kalacaklar. Sözleşmesi iptal edilen aile hekimlerinin baktığı hastalar Aile Sağlığı Merkezlerindeki diğer hekimlere yönlendirildiğinden bir başka mağduriyet daha ortaya çıkacak.”
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