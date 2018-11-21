Samanyolu Haber /Gündem / Aile boyu zulüm sürüyor... Meral Boydak'a 7.5 yıl hapis cezası verdiler /21 Kasım 2018 11:14

Aile boyu zulüm sürüyor... Meral Boydak'a 7.5 yıl hapis cezası verdiler

15 Temmuz sonrası Kayseri’deki iş dünyasına yönelik operasyonlar kapsamında yargılanan Meral Boydak, yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Boydak’a Yargıtay süreci nedeniyle tutuklama çıkmadı.

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Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak, açılan davada dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında  tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen Boydak, beraatini istedi. Meral Boydak, “Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz Meral Boydak’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.

Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’a  ise 12 Temmuz’da görülen davada örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verilmişti.

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