Aile boyu zulüm sürüyor... Meral Boydak'a 7.5 yıl hapis cezası verdiler

Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak, açılan davada dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.







Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen Boydak, beraatini istedi. Meral Boydak, “Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.







Mahkeme heyeti, tutuksuz Meral Boydak’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.





Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’a ise 12 Temmuz’da görülen davada örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verilmişti.



