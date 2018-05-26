Samanyolu Haber /Gündem / Aile Bakanlığı'ndan devletin parasıyla 5 yıldızlı otelde lüks iftar daveti! /26 Mayıs 2018 10:17

Aile Bakanlığı'ndan devletin parasıyla 5 yıldızlı otelde lüks iftar daveti!

İftar için devletin bütçesinden 135 bin lira harcandı

SHABER3.COM

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ramazan ayında verdiği iftar yemekleri tartışma konusu oldu.

Bakan Kaya, Ankara'da da 3 gün üst üste Hilton Garden Inn Otel'de kamu personeline 1500 kişilik iftar verdi. Kişi başı 90 liraya anlaşılan iftar yemeğinde konuklara, iftar tabağının yanı sıra dana rosto, ezogelin çorba, içli köfte, meyve ve tatlı ikram edildi. 1500 bakanlık görevlisi ve kamu personeli için düzenlenen iftarın faturası, 135 bin lirayı buldu.

Aile Bakanlığı bu binaya her ay yaklaşık 1 milyon TL kira ödüyor.

Diyanet uyarmıştı
Aile Bakanlığı, Eskişehir Yolu'nda ikiz bina kiralamıştı. 30'ar katlı binaların 5 yıl önceki kira bedeli, KDV hariç 900 bin liraydı. Binanın şimdiki kirasının ise aylık 1 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Aile Bakanlığı'nın kiralık binasında 2 katlı personel yemekhanesi de bulunuyor. Diyanet, ramazan ayı başında lüks ve gösteriş ile israfın İslam ahlakına aykırı olduğunu belirtip protokol iftarlarında da lüks ve israftan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aile Bakanlığı'ndan devletin parasıyla 5 yıldızlı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:16