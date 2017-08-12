Aile Bakanlığı ile ilgili yeni skandal

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye’deki kadın sığınma evlerinin bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadınlara dair bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığını duyurdu. Mor Çatı’nın resmi internet sitesinden 9 Ağustos’ta yayımlanan açıklamaya göre, son üç yılda vakfı 242 kişi sevgilisinin, karısının, kızının ve/veya tanıdığı bir kadının nerede olduğunu, sığınakta kalıp kalmadığını, hangi kurumda kaldığını sormak için aradı.





Açıklamada, telefon ve mail üzerinden veya bizzat dayanışma merkezine giderek kadınları arayanların çoğunluğunun söz konusu olan kadınlarla yakınlığı olan erkekler olduğunu vurgulanırken, bunun yanı sıra polis, mahkeme, siyasi parti teşkilatlarından yetkililer, öğretmen, avukat gibi çeşitli kurum çalışanlarının da bu bilgiye erişmek isteyenler arasında olduğu belirtildi.





Aile Bakanlığı kadınların güvenliğini hiçe sayıyor





Türkiye’deki sığınakların çoğunun bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılan başvurularda kadınların sığınağa gidip gitmediğine dair bilgi paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, “ASPB kadının sığınakta olmadığı bilgisini bu kişilerle paylaştığında bağımsız sığınağı olan tek kadın örgütü Mor Çatı olduğundan seçenek olarak Mor Çatı’yı arayanlar bu bilgiyi kullanarak baskıcı davranabilmektedir. Kimi durumlarda da ASPB çalışanları, kolluk kuvvetleri gibi kamu çalışanları “Mor Çatı’ya sorun”, “vakıf var; bir de oraya sorun” diyerek Mor Çatı’ya yönlendirmektedir” denildi.



