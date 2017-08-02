Aile Bakanı atayacak kardeşi kalmayınca bakın ne yaptı

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu kez kardeşinin yardımcısını müsteşar yaptı





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Aile Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin'i görevden alan Kaya bu göreve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Aysel Kandemir'i atadı. Kandemir, Kaya'nın kardeşi ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın yardımcısıydı. Atama kararında “Müsteşar Ebubekir Şahin başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmıştır.















Açık bulunan 1. derece kadrolu müsteşarlığa Aysel Kandemir'in atanması kararlaştırılmıştır” denildi. Görevden alınan Şahin, 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na atanmıştı.





Şahin görevden alınmasının ardından “Bir gün bir kapı açılır ve sen tüm kapananlar için şükredersin” mesajını paylaştı. Kaya'nın kardeşlerinin bakanlık, belediye ve çeşitli devlet kurumlarında görevlendirilmesi yankı uyandırmıştı.





Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak geçen hafta Kuveyt Büyükelçisi olmuştu. Bakanın bir diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi…

