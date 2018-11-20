Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'nin tahliye kararı uygulanmazsa neler olur? /20 Kasım 2018 16:14

AİHM'nin tahliye kararı uygulanmazsa neler olur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi. Tayyip Erdoğan ise, "Karar bizi bağlamaz" diyerek, Türkiye'nin hükme direneceği mesajını verdi. Bu durumda bunun faturası ne olur?

SHABER3.COM

'Türkiye 'Demirtaş kararı'na direnirse Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir'

Artıgerçek'ten Remzi Budancır'ın haberine göre, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması halinde, Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının bile söz konusu olabileceğini söyledi.

AİHM’nin Türkiye ile ilgili ilk defa böyle bir karar verdiğini belirten Akdeniz, AİHM’nin daha önce Azerbaycan ve Gürcistan ile ilgili bu yönde karar verdiğine değindi ve ekledi:

"Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarında ve diğer gazetecilerin davalarında bu yönlü karar verilmedi. Cumhuriyet Gazetesi başvuruları, Atilla Taş ve Murat Aksoy için yaptığımız başvurularda da biz hep 18’inci maddenin uygulanması gerektiğini söylüyorduk. Mahkeme ilk defa bu yönde bir karar veriyor ve kolay kolay da bu yönde bir karar vermez. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devam ettiği bir süreçte böyle bir karar vermesi çok daha önemli. AİHM salıverilmesini de talep ediyor."

'TÜRKİYE AB KONSEYİ'NDEN ÇIKARILABİLİR'

AİHM’nin kararının uygulanmaması halinde, bir ülkenin Avrupa Konseyi’nden çıkartılmasına kadar sürecin gidebileceğine işaret eden Akdeniz, "Türkiye’nin, herkesin bu karardan artık haberi var. Bu karar tebliğ edilmiş anlamına geliyor. Kararın tutuklamayı yapan mahkemeye tebliği edilip derhal salıverilmesinin talep edilmesi gerekir" diye konuştu.

T24 sitesinden Gökçer Tahincioğlu'nun konuştuğu eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'e göre ise ''Türkiye, 46. maddeye imza atarak AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasanın 90. maddesinde bunu açıkça düzenlemiştir. Karar bağlayıcıdır” dedi.

"Hem hukuki hem de siyasi sonuçları olur"

Yerel mahkemenin karara uymaması gibi bir seçeneğin düşünülemeyeceğini belirten Türmen, “Böyle bir şey olamaz. Bu açık hukuksuzluk olur, anayasaya aykırıdır, Türkiye’nin imza attığı sözleşmelere aykırıdır. Hem Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hem de Parlamenterler Asamblesi açısından sonuçları olur. Hem hukuki yaptırım söz konusu olur hem de üye ülkelerin Türkiye ile ilişkileri açısından siyasi sonuçları olur” değerlendirmesini yaptı.

"Tahliye edilip başka suçtan tutuklanırsa..."

Türmen, Demirtaş’ın AİHM kararınca tahliye edilip, bir başka suçtan tutuklanması gibi yöntemler uygulanması durumunda ise AİHM’ye yeni başvuru yapılabileceğini, tutuklu kalması için bu yöntemin izlendiğinin tespiti halinde daha ağır ihlal kararlarının söz konusu olabileceğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM'nin tahliye kararı uygulanmazsa neler olur? Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:56:15