AİHM'nin tahliye kararı uygulanmazsa neler olur?

'Türkiye 'Demirtaş kararı'na direnirse Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir'





Artıgerçek'ten Remzi Budancır'ın haberine göre, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması halinde, Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının bile söz konusu olabileceğini söyledi.







AİHM’nin Türkiye ile ilgili ilk defa böyle bir karar verdiğini belirten Akdeniz, AİHM’nin daha önce Azerbaycan ve Gürcistan ile ilgili bu yönde karar verdiğine değindi ve ekledi:





"Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarında ve diğer gazetecilerin davalarında bu yönlü karar verilmedi. Cumhuriyet Gazetesi başvuruları, Atilla Taş ve Murat Aksoy için yaptığımız başvurularda da biz hep 18’inci maddenin uygulanması gerektiğini söylüyorduk. Mahkeme ilk defa bu yönde bir karar veriyor ve kolay kolay da bu yönde bir karar vermez. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devam ettiği bir süreçte böyle bir karar vermesi çok daha önemli. AİHM salıverilmesini de talep ediyor."





'TÜRKİYE AB KONSEYİ'NDEN ÇIKARILABİLİR'





AİHM’nin kararının uygulanmaması halinde, bir ülkenin Avrupa Konseyi’nden çıkartılmasına kadar sürecin gidebileceğine işaret eden Akdeniz, "Türkiye’nin, herkesin bu karardan artık haberi var. Bu karar tebliğ edilmiş anlamına geliyor. Kararın tutuklamayı yapan mahkemeye tebliği edilip derhal salıverilmesinin talep edilmesi gerekir" diye konuştu.







T24 sitesinden Gökçer Tahincioğlu'nun konuştuğu eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'e göre ise ''Türkiye, 46. maddeye imza atarak AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasanın 90. maddesinde bunu açıkça düzenlemiştir. Karar bağlayıcıdır” dedi.