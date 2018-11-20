AİHM'nin tahliye kararı uygulanmazsa neler olur?

'Türkiye 'Demirtaş kararı'na direnirse Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir'
Artıgerçek'ten Remzi Budancır'ın haberine göre, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması halinde, Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının bile söz konusu olabileceğini söyledi.
AİHM’nin Türkiye ile ilgili ilk defa böyle bir karar verdiğini belirten Akdeniz, AİHM’nin daha önce Azerbaycan ve Gürcistan ile ilgili bu yönde karar verdiğine değindi ve ekledi:
"Mehmet Altan, Şahin Alpay kararlarında ve diğer gazetecilerin davalarında bu yönlü karar verilmedi. Cumhuriyet Gazetesi başvuruları, Atilla Taş ve Murat Aksoy için yaptığımız başvurularda da biz hep 18’inci maddenin uygulanması gerektiğini söylüyorduk. Mahkeme ilk defa bu yönde bir karar veriyor ve kolay kolay da bu yönde bir karar vermez. Özellikle Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devam ettiği bir süreçte böyle bir karar vermesi çok daha önemli. AİHM salıverilmesini de talep ediyor."
'TÜRKİYE AB KONSEYİ'NDEN ÇIKARILABİLİR'
AİHM’nin kararının uygulanmaması halinde, bir ülkenin Avrupa Konseyi’nden çıkartılmasına kadar sürecin gidebileceğine işaret eden Akdeniz, "Türkiye’nin, herkesin bu karardan artık haberi var. Bu karar tebliğ edilmiş anlamına geliyor. Kararın tutuklamayı yapan mahkemeye tebliği edilip derhal salıverilmesinin talep edilmesi gerekir" diye konuştu.
T24 sitesinden Gökçer Tahincioğlu'nun konuştuğu eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'e göre ise ''Türkiye, 46. maddeye imza atarak AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasanın 90. maddesinde bunu açıkça düzenlemiştir. Karar bağlayıcıdır” dedi.
"Hem hukuki hem de siyasi sonuçları olur"
Yerel mahkemenin karara uymaması gibi bir seçeneğin düşünülemeyeceğini belirten Türmen, “Böyle bir şey olamaz. Bu açık hukuksuzluk olur, anayasaya aykırıdır, Türkiye’nin imza attığı sözleşmelere aykırıdır. Hem Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hem de Parlamenterler Asamblesi açısından sonuçları olur. Hem hukuki yaptırım söz konusu olur hem de üye ülkelerin Türkiye ile ilişkileri açısından siyasi sonuçları olur” değerlendirmesini yaptı.
"Tahliye edilip başka suçtan tutuklanırsa..."
Türmen, Demirtaş’ın AİHM kararınca tahliye edilip, bir başka suçtan tutuklanması gibi yöntemler uygulanması durumunda ise AİHM’ye yeni başvuru yapılabileceğini, tutuklu kalması için bu yöntemin izlendiğinin tespiti halinde daha ağır ihlal kararlarının söz konusu olabileceğini kaydetti.