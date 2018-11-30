AİHM'in 'tahliye edilsin' kararı verdiği Demirtaş'a tutukluluğa devam kararı çıktı

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıldır tutuklu bulunan ve AİHM’in “tahliye edilmeli” dediği HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “tutukluluğunun devamına” karar verdi.







Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım’da karara bağlamıştı.







AİHM, kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. Maddesi’ne atıf yaparak, tutuklamanın gerekçesinin siyasi olduğuna hükmetmiş ve tahliye edilmesini istemişti. "Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz" şeklinde düzenlenen 18. Madde, Türkiye için ilk kez uygulandı.





AİHM kararında, uzun tutukluluk süresinin Demirtaş'ın Meclis'teki siyasi faaliyetlerde yer alamamasına neden olduğu, bunun da ifade ve seçilme özgürlüğüne "haklı olmadan müdahale" anlamına geldiği belirtilmişti.





AİHM, ayrıca Türkiye’yi maddi ve manevi 25 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.





Demirtaş’ın avukatları, aynı gün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaparak, Demirtaş’ın tahliyesini istemişti. Mahkeme, AİHM kararının çevirini beklerken, resmi çeviri dün Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye iletilmişti.





Bugün toplanan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararına uymayarak, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.