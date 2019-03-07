Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'e yeni bir aday yargıç listesi daha gitti /07 Mart 2019 01:29

AİHM'e yeni bir aday yargıç listesi daha gitti

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıç seçim sürecine bir kez daha liste gönderdi. Daha önceki listelerdeki yargıçlar yetersiz bulunduğu için elenmişti.

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DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne yeni bir aday listesi daha iletti. Yeni listeye, bir önceki listede de yer alan Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar'ın dışında Doçent Saadet Yüksel eklendi. Saadet Yüksel, 2017'den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor.

Daha önceki aday listesinde de yer alan Necati Polat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Esra Gül Dardağan Kibar ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Bilindiği üzre yaklaşık 2 yıldır, görev süresi dolan Işıl Karakaş'ın yerine Türkiye'den seçilecek aday için AİHM'e liste gönderiliyor, listelerdeki isimler özellikle hükümete yakın kişilerden seçilirken bu kişiler yeterli görülmediği için AİHM'ye yargıç olarak kabul edilmedi
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