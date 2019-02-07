AİHM'den tartışmalı Türkiye kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015-16 yılları arasında, 137 kişinin öldüğü sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan haklarına dair başvuruyu "Türkiye'deki iç hukuk yolları tüketilmediği" gerekçesiyle kabul edilemez buldu.





Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015-16 yılları arasında uygulanan ve 137 kişinin bodrum katlarında yaşamını yitirdiği sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan hakkı ihlallerine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine açılan davanın kabul edilebilirlik duruşması görüldü. AİHM, başvuruyu "Türkiye'deki iç hukuk yollarıtüketilmediği" gerekçesiyle kabul edilemez buldu.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AİHM’in başvuruyu AYM tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verdiğini belirtti. Altıparmak, “Sanıyorum artık hakikatten bu kadar kopuk bir Mahkemeye söz söylemenin de anlamı yok. Yaşattığı eski güzel günler için kendilerine teşekkür edelim” diyerek AİHM’e tepki gösterdi.





Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu bodrumlarda hayatını kaybedenler arasında, Cizre Halk Meclisi Eş Başkanları Mehmet Tunç ve Asya Yüksel, Gazeteci Rohat Aktaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) PM üyeleri, MKM sanatçıları, KJA üyeleri ve çok sayıda öğrencinin yanı sıra çocuklar da bulunuyordu. Bodrumlarda hayatını kaybedenlerin bazılarının ise cenazelerine halen ulaşılmış değil.