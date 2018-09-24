Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Öcalan'ın başvurusunu karara bağlayacak /24 Eylül 2018 14:58

AİHM, Öcalan'ın başvurusunu karara bağlayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan’ın avukatlarının Türkiye aleyhine yaptıkları başvuruyu 27 Eylül Perşembe günü karara bağlayacak.

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Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Öcalan’ın avukatları 2010 yılında yaptıkları başvuruda, İmralı Cezaevi'nde yatan müvekkillerinin 2008 yılındaki koğuş araması sırasında gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkenceye uğradığı şikayetinde bulunmuştu.

Öcalan’ın sözlü ve fiziksel kötü muameleye hedef olduğu şikayetiyle Strazburg Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), yaşama hakkıyla ilgili 2., işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3., adil yargılanma hakkıyla ilgili 6., etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. ve ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddenin Türkiye tarafından ihlal edildiği iddia edilmişti.

Takipsizlik kararı

Öcalan’ın avukatları, 2008 yılında Bursa savcılığına şikayet başvurusunda bulunmuş, Yalova Mahkemesi bu başvuruyla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

2008 yılında Öcalan’ın cezaevinde kötü muameleye maruz kaydığı yolundaki iddiaların ardından, Güneydoğu Anadolu’nun farklı bölgelerinde bir kaç gün süreyle yoğun protesto gösterileri düzenlenmişti.

Öcalan’ın avukatları, 2008 yılında Bursa savcılığına şikayet başvurusunda bulunmuş, Yalova Mahkemesi bu başvuruyla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

1998 yılında Türkiye’ye getirilen PKK lideri Öcalan avukatları aracılığıyla, yurt dışında tutuklanması, yargı süreci ve cezaevi koşularıyla ilgili daha önce de birkaç kere AİHM’e başvurmuştu.
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