AİHM, Moldova'da kaçırılan öğretmenlerin başvurusunu bugün karara bağlayacak

Euronews'te yer alan habere göre Türkiye’nin Moldova Büyükelçisi, ülkede faaliyet gösteren “Orizont” okullar zincirindeki öğretmenler hakkında asılsız iddialarda bulunmuş ve Türkiye'de olmamalarına rağmen darbecilik gibi suçlamalarla ilgili şikayette bulunmuştu.







Bu şikayetin ardından Moldova gizli servisi ve MİT tarafından kaçırılan başvuru sahibi Yasin Özdil, Müjdat Çelebi, Rıza Doğan, Sedat Hasan Karacaoğlu ve Mehmet Feridun Tüfekçi ile birlikte 7 Türk vatandaşı 2018 yılı mart ayında Türkiye’ye hukuksuzca gönderilmiş ve Türkiye'de tutuklanmışlardı.





Başvuru sahipleri, Moldova’da haksız yere ve siyasi görüşleri yüzünden tutuklandıkları, bu karara etkili bir şekilde itiraz edemedikleri ve ailelerine akıbetleri konusunda bilgi verilmediği gerekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvenlik ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesi, adil yargılanmayla ilgili 6 maddesi ve özel ile aile yaşamına saygıyla ilgili 8. maddesinin Moldova tarafından ihlal edildiği şikayetinde bulundu.







AİHM’den yapılan açıklamaya göre başvuru sahipleri hala hazırda Türkiye’de tutuklu bulunuyor.