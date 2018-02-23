Samanyolu Haber /Gündem / AİHM: İşveren çalışanın bilgisayarını inceleyebilir /23 Şubat 2018 10:16

AİHM: İşveren çalışanın bilgisayarını inceleyebilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çalışanlar yokken iş bilgisayarlarındaki içeriklerin işveren tarafından incelenmesinin özel hayatın mahremiyetini ihlal etmediği kararını verdi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), çalışanlar yokken kullandıkları iş bilgisayarlarında yer alan içeriklerin işverenlerce incelenmesinin özel hayatın mahremiyetini ihlal olmadığına hükmetti.

AİHM, Fransa'da bir kamu çalışanının iş yerinde kullandığı bilgisayardaki içeriklerin denetlenmesi ve bulunanlar nedeniyle işten atılmasıyla ilgili davayı karara bağladı.

Kararda, işverenin çalışan yokken iş bilgisayarını denetleyebileceği ancak burada yer alan ve net şekilde kişisel olduğu belirtilen dosyaların çalışan yokken açılmaması gerektiği belirtildi.

Bununla birlikte söz konusu davada, bilgisayardaki dosyanın başlığının kişisel olmadığı kararını veren mahkeme, alt mahkemenin işten çıkarılmanın adil olduğu yönündeki kararını haklı buldu.

Fransa'nın kamu tren işletmesi SNCF'de direktör olarak çalışan bir kişinin iş bilgisayarı 2008 yılında kurumu tarafından incelenmişti.

Çalışanın bulunmadığı esnada gerçekleştirilen incelemede, söz konusu bilgisayarda çok sayıda cinsel içerik bulunmuş, ilgili şahıs işten atılmıştı.

Yaşananların ardından söz konusu şahıs, işvereninin bilgisayarındaki kişisel dosyaları incelemesinin özel hayatı ihlal olduğunu iddia etmiş ve hukuki süreç başlatmıştı.
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