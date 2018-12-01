AİHM ile Türkiye arasında kriz: 20 aydır hepsi reddediliyor

AİHM yargıçlığı için adayların, İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi bilmesi, uluslararası kamu hukukuna hakim olması ve insan hakları alanında çalışma yapmış olması gerekirken, Türkiye’nin adaylarını ”Yetersiz” bulan AKPM bünyesindeki Hakim Seçme Komisyonu, Türkiye’nin önerdiği 10 adayı da reddetti. Böylelikle süresi 30 Nisan 2017’de dolan Işıl Karakaş’ın görevi, yeni yargıç seçilene kadar devam edecek.





MÜLAKATI GEÇEMEDİLER

Karakaş’ın görev süresinin dolmasının ardından bu koltuk için önce Hacı Ali Açıkgül, Fatma Bilim ve Yusuf Aksar’dan oluşan ilk liste verildi. Üç aday da uygun bulunmadı. İkinci listede ise Avukat Famile Arslan, Yargıtay Üyesi Basri Bağcı ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül önerildi. Bu adaylar da yetersiz bulunarak reddedildi.





Bunun üzerine AKPM’ye üçüncü kez aday listesi gönderildi. Son listede Prof. Necati Polat, Prof. Selami Kuran ve öğretim üyesi Selma Pınar yer aldı. Prof. Kuran daha sonra adaylıktan çekildi, yerine Prof. Esra Kibar aday gösterildi. Komisyon bu listedeki adaylar için de AKPM’ye ”Ret tavsiyesi” yaptı.





Kulislerde adayların reddedilmesinin en önemli nedeninin hükümetin kendisine yakın bürokratlar ile türbanı “siyasal simge” olarak nitelendiren ve kamusal alanda kullanılmasına karşı kararlarıyla bilinen AİHM'e, başörtülü aday gösterme konusundaki ısrarı olduğu belirtiliyor.