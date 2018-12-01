Samanyolu Haber /Dünya / AİHM ile Türkiye arasında kriz: 20 aydır hepsi reddediliyor /01 Aralık 2018 15:31

AİHM ile Türkiye arasında kriz: 20 aydır hepsi reddediliyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapmak üzere bildirilen Türk yargıç adaylarının tümünü reddetti. Bugüne kadar önerilen 10 isim de 'Yetersiz' bulundu. Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye değerlendirmede bulunan AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen, “Ortada bir problem var ve iktidarın kriterleri ile AİHM kriterleri birbiriyle uyuşmuyor. Adayların yabancı dil bilgileri, hukuk bilgileri ya da insan hak

SHABER3.COM

AİHM yargıçlığı için adayların, İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi bilmesi, uluslararası kamu hukukuna hakim olması ve insan hakları alanında çalışma yapmış olması gerekirken, Türkiye’nin adaylarını ”Yetersiz” bulan AKPM bünyesindeki Hakim Seçme Komisyonu, Türkiye’nin önerdiği 10 adayı da reddetti. Böylelikle süresi 30 Nisan 2017’de dolan Işıl Karakaş’ın görevi, yeni yargıç seçilene kadar devam edecek.

MÜLAKATI GEÇEMEDİLER
Karakaş’ın görev süresinin dolmasının ardından bu koltuk için önce Hacı Ali Açıkgül, Fatma Bilim ve Yusuf Aksar’dan oluşan ilk liste verildi. Üç aday da uygun bulunmadı. İkinci listede ise Avukat Famile Arslan, Yargıtay Üyesi Basri Bağcı ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül önerildi. Bu adaylar da yetersiz bulunarak reddedildi.

Bunun üzerine AKPM’ye üçüncü kez aday listesi gönderildi. Son listede Prof. Necati Polat, Prof. Selami Kuran ve öğretim üyesi Selma Pınar yer aldı. Prof. Kuran daha sonra adaylıktan çekildi, yerine Prof. Esra Kibar aday gösterildi. Komisyon bu listedeki adaylar için de AKPM’ye ”Ret tavsiyesi” yaptı.

Kulislerde adayların reddedilmesinin en önemli nedeninin hükümetin kendisine yakın bürokratlar ile türbanı “siyasal simge” olarak nitelendiren ve kamusal alanda kullanılmasına karşı kararlarıyla bilinen AİHM'e, başörtülü aday gösterme konusundaki ısrarı olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM ile Türkiye arasında kriz: 20 aydır hepsi reddediliyor Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:03:18