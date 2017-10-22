Samanyolu Haber /Gündem / AİHM ihraç edilen akademisyenlerin başvurusunu reddetti /22 Ekim 2017 00:44

AİHM ihraç edilen akademisyenlerin başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ihraç edilen akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu reddetti. Bunun yanısıra 'Barış İçin Akademisyenler'in başvurusu için de ret kararı verildi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu reddetti. Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Barış İçin Akademisyenler için yapılan tüm AİHM başvuruları kabul edilemez bulundu. AİHM, ifade özgürlüğü argümanını hiç incelemeden reddetmiş. Çok yazık oldu!” dedi.

Farklı üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler adına yapılan farklı başvuruları görüşen AİHM, ret kararı verdi. Reddedilen başvurulardan biri de Ankara Üniversitesi’nden OHAL KHK’ları ile ihraç edilen barış imzacısı akademisyenlerle ilgili başvuru oldu. 

DİĞER İHRAÇLARDAN FARKLI OLDUĞU VURGULANMIŞTI

Başvuruyla ilgili ön çalışma Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz, Nisan Kuyucu, İnci Solak Akman ve Tuğba Öcal tarafından yapılmıştı.

Ankara Üniversitesinden ihraç edilenlerin oluşturduğu 54 barış imzacısı için yapılan başvuru 'Barış İçin Akademisyenler'in ihracının diğer ihraçlardan farklılığı üzerine kuruluydu. Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak başvurunun farklılığını “OHAL Komisyonu AİHM içtihadında daha önceki örneklerde görüldüğü üzere bu tür bir ifade özgürlüğü ihlalini gidermeye uygun olmadığı için de bu gruba diğer ihraçlardaki gibi OHAL Komisyonu gösterilemeyeceğini ileri sürdük” sözleriyle açıklamıştı.
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