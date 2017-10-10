Samanyolu Haber /Politika / AİHM HDP'nin müdahillik talebini kabul etti /10 Ekim 2017 14:11

AİHM HDP'nin müdahillik talebini kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu HDP'li vekiller ve Eş Genel Başkanlar için yapılan müdahillik taleplerini kabul etti.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (AKİHK) Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul etti.

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve bir yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerimiz, bilindiği gibi, tutuklanmış olmalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu" denildi. Açıklamanın devamında şeyle denildi: "Bu başvuru üzerine AİHM'de devam eden davaya, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) müdahillik talebi ise mahkemeye ulaşmıştır."
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