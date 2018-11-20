AİHM Demirtaş'la ilgili kararını verdi

Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu, "AİHM, Selahattin Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkının ve seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Türkiye'ye karşı ilk kez, 18. maddeden ihlal buldu ve 'siyasi nedenlerle' tutuklandığını tespit etti. Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor" dedi.







Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri de ödeyecek.







HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutukluğunun ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’, ‘makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı’ ve ‘serbest seçim hakkı’nı ihlal ettiğini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

