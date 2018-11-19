AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacak

İki yılı aşkın süredir Edirne Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın başvurusunu 20 Kasım’da karara bağlayacağını duyurdu.





‘UMARIZ KARAR ÖN AÇICI OLUR’





Twitter hesabından bir açıklama yapan Demirtaş’ın avukatı Kahraman, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sn. Demirtaş’ın tutukluğu ile ilgili yapılan bireysel başvuruyu 20 Kasımda karara bağlayacak. Umarız karar, demokrasi ve hukuk açısından ön açıcı olur” dedi.