Samanyolu Haber /Politika / AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacak /19 Kasım 2018 00:30

AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AİHM'e yaptığı bireysel başvuru 20 Kasım'da karara bağlanacak

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İki yılı aşkın süredir Edirne Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın başvurusunu 20 Kasım’da karara bağlayacağını duyurdu.

‘UMARIZ KARAR ÖN AÇICI OLUR’

Twitter hesabından bir açıklama yapan Demirtaş’ın avukatı Kahraman, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sn. Demirtaş’ın tutukluğu ile ilgili yapılan bireysel başvuruyu 20 Kasımda karara bağlayacak. Umarız karar, demokrasi ve hukuk açısından ön açıcı olur” dedi.
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