Samanyolu Haber /Politika / AİHM, Demirtaş kararını açıklamaya hazırlanıyor /06 Temmuz 2019 17:46

AİHM, Demirtaş kararını açıklamaya hazırlanıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.

Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.

Demirtaş'ın 2006 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, bir televizyon programına telefonla katılıp, Kürt sorunu ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili görüşlerini açıklamasının ardından terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında soruşturma açılmıştı.

Diyarbakır Mahkemesi, 2010 yılında sonuçlanan davada Demirtaş’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak mahkeme ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar vererek, Demirtaş’ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı.

AİHM daha önce Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemişti

AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında geçen yıl kasım ayında aldığı bir kararda, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmederek, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemişti.

AİHM daha sonra bu kararla ilgili tarafların yaptığı temyiz başvurusunu kabul ederek, davanın 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire'de görülmesini kararlaştırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM, Demirtaş kararını açıklamaya hazırlanıyor Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:19