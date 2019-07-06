AİHM, Demirtaş kararını açıklamaya hazırlanıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.





Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.





Demirtaş'ın 2006 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, bir televizyon programına telefonla katılıp, Kürt sorunu ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili görüşlerini açıklamasının ardından terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında soruşturma açılmıştı.





Diyarbakır Mahkemesi, 2010 yılında sonuçlanan davada Demirtaş’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak mahkeme ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar vererek, Demirtaş’ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı.





AİHM daha önce Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemişti





AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında geçen yıl kasım ayında aldığı bir kararda, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmederek, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemişti.





AİHM daha sonra bu kararla ilgili tarafların yaptığı temyiz başvurusunu kabul ederek, davanın 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire'de görülmesini kararlaştırmıştı.