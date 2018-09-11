'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

İkili, “AİHM artık bir insan hakları mahkemesi değil, AKP hükümeti ile anlaşan ticari bir kurum.Mülteci pazarlıkları nedeniyle AİHM dosyaların hepsini iade etti” açıklamasını yaptı.





Yol Tv’deki programda bir araya gelen Saçılık ve Gergerlioğlu önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak Saçılık, “AİHM artık bir insan hakları mahkemesi değil, AKP hükümeti ile anlaşan ticari bir kurum. Kendi sorunu olan ve Türkiye’de iç itirazlar bittikten sonra değerlendirmesi gereken dosyaları OHAL komisyonu isimli garabet komisyonuna havale etmiştir. OHAL Komisyonu da Anayasa Mahkemesi’nin neredeyse denetleyen bir komisyon haline gelmiştir. Yani bir yasadışılık sürüyor. Yasadışılığı illegal örgütler yerine neredeyse hükümet devralmış durumdadır.” dedi.





Ömer Faruk Gergerlioğlu ise “İnsanlar ihraç edildikten sonra ne yapacaklarını bilemediler. Hemen mahkemelere başvurdular. İdare mahkeme ve AYM bunları reddetti. Bir kısım insanlar da AİHM’e başvurdu. AİHM’e başvuru yapılan dosya sayısı 25 bin civarında oldu. AİHM ise bunları reddetti ve Türkiye’ye geri gönderdi.”





GERGERLİOĞLU:AİHM’İN DOSYALARI İADE ETMESİNİN GEREKÇESİ SİYASİ VE MÜLTECİ PAZARLIĞI





“Sonuçda Türkiye’de sabıkalı bir ülke. AİHM’deki ceza sayısı olarak yıllarca ilk üç sıradaydı. Dağ gibi dosyaların arasında AHİM, “Ben geri iade ediyorum” dedi. Siyasi nedenleri var, mülteci pazarlıkları var. AİHM, “İç hukuk yollarını tükekin.” dedi. İç hukuk yolları dediği de idar bir komisyon gösterildi. Hukuk yolu zaten devlet tarafından kapatıldı. ‘Gidilin’ denilen yer de idarecilerin oluşturduğu bir komisyon.”