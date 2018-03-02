AİHM Alpay ve Altan'la ilgili karar verdi

Ahvalnews'ten Yavuz Baydar'ın haberine göre 19-20 Şubat tarihlerindeki oturumlarda alınan kararların en geç iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.





Yavuz Baydar'ın haberi şöyle:





Kararlara sadece, iki dosyadan çekilen Işıl Karakaş'ın yerine geçici olarak atanan Türk yargıç Ergün Ergül'ün muhalefet ettiği anlaşılıyor. Halen Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu halde bu davalara 'ad hoc' atanan (bu nedenle atamasının AİHM'in tarafsızlık ilkesine koyu gölge düşürdüğü öne sürülen) kamu hukuku uzmanı Ergül, geçen yıl Ocak ayında, el konmuş bulunan Koza Altın İşletmeleri'nde kayyum olarak görevlendirilmişti.





Şimdi, Ergül'ün muhalefet şerhini yazılı olarak bildirmesi bekleniyor. Ergül'ün söz konusu itiraz metnini göndermek için iki hafta süresi var. Ancak bu kararın özünü etkilemeyecek. Hak ihlali tespiti kesin.





Bundan sonra merak edilen, kararların açıklanması ardından, 'mağdur' iki tutuklunun durumuyla ilgili olarak Ankara'nın nasıl bir tavır takınacağı.





16 Şubat'ta 'üçer kez ağırlaştırılmış müebbet' cezasına çarptırılmış olan Mehmet Altan'ın durumu ile, henüz davası karar aşamasına gelmemiş olan Alpay'ın hukuksal durumu farklı.





AKP hükümeti 'mahkumiyet verildi' gerekçesiyle Altan konusunda ayak sürüyebilir. Ancak, normal şartlarda, Alpay'ın tahliye edilmesi gerektiği anlamına gelen karara Ankara'nın uyması gerekiyor.





Uluslararası kamuoyunda 'siyasi mahpus' olarak görülen her iki aydının haklarıyla ilgili olarak yaşanan Anayasa Mahkemesi skandalı ardından, AİHM'le ilişkilerin de çok kritik bir aşamaya gireceğine dair bir kuşku yok.







