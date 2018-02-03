AİHM Alpay ve Altan hakkındaki kararını bu ay açıklayacak

OHAL bu güne altıncı kez üç aylığına daha uzatılırken, hukuk her geçen gün daha da işlevini yitiriyor Türkiye’de.







Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında alınan tedbirlerle bağlantılı olarak bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 31 bin 500’den fazla dava başvurusunda bulunuldu.





AİHM, sadece 2016'da Türkiye aleyhinde 77 ihlal kararı verdi ve 6 milyon Euro tazminat ödendi bu kararlar doğrultusunda.





AYM’nin hak ihlali kararının uygulanmaması sonrası AİHM’den gelecek Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararına gözler çevrilmiş durumda.





Adalet Bakanlığı, AİHM’e yazılı olarak sunduğu yanıtlarında, AYM kararlarının “nihai olduğunu,” ancak “ihlâlin sonuçlarının ne şekilde ortadan kaldırılacağının belirlenmesinin ilk derece mahkemelerinin görevi” olduğunu iddia ediyor.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen hafta 2017 yılına ilişkin istatistiklerini yayımladı. Tablo aynen devam ediyor. Rusya, AİHM’nin verdiği ihlal kararlarında birinciliği korurken, Türkiye son yıllarda gelenek olduğu üzere bu ülkenin hemen arkasından geliyor hak ihlallerinde.





Hürriyet yazarı Sedat Ergin, bu istatistikler içinde önem taşıyanların, AİHM’nin kendisine gelen başvurular arasında incelemeye değer bulup dosyanın esasına girerek hüküm verdiği kararlar olduğuna dikkat çekiyor.





AİHM’in, Rusya hakkındaki hüküm içeren toplam 305 kararının 293’ünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir maddesinden ihlal çıkmış.





Mahkeme, Türkiye hakkında toplam 116 karar verirken, bunların 99’unda AİHS’nin en az bir maddesinden ihlal var.





“Hak ihlali” kararlarında üçüncü sırada, 16 ihlalle ifade özgürlüğü kümesi geliyor.





AİHM, bir süredir ifade özgürlüğüyle ilgili dosyalara bekletmeden öncelik tanıyor. Mahkemenin, 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Şahin Alpay ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin dosyalarıyla ilgili kararlarını bu ay açıklaması bekleniyor.