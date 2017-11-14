Samanyolu Haber /Gündem / AİHM 25 bin OHAL başvurusunu reddetti /14 Kasım 2017 11:05

AİHM 25 bin OHAL başvurusunu reddetti

AİHM, OHAL mağduriyetleriyle ilgili kendisine yapılan yaklaşık 25.000 başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddetti.

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AİHM, darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25.000 başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddetti.

AİHM daha önce de 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum'da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetmişti.

Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda, Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti.
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