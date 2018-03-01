Samanyolu Haber /Gündem / Ahval'e gerekçesiz erişim engeli /01 Mart 2018 16:17

Ahval'e gerekçesiz erişim engeli

Yayın hayatına 1 Aralık 2017'de başlayan haber sitesi Ahval'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

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Ahval, yayın hayatına 1 Aralık 2017'de başlamıştı. Söz konusu erişim engelinin ardından Ahval'in Twitter hesabından "Kaliteli yayın, doğru haber ve serbest yorumun merkezi Ahval’e çarşamba gece saatlerinde erişim engeli getirildiği anlaşılıyor. Medya özgürlüğün tahrip amaçlı bu gerekçesiz keyfi uygulamaya karşı hukuksal itirazları yapacağız. Ahval’i VPN kullanarak izlemeye devam edebilirsiniz" açıklaması yapıldı. 

Site yazarlarından Nurcan Baysal da, erişim engeliyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Baysal, "Ahvalnews’in Türkiye’deki internet yayını gerekçesiz engellenmiş, özgürlükler adına çok üzücü. Bu bir gazetecilik ve özgürlük mücadelesi, mücadeleye devam" ifadesini kullandı. 
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