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Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
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Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
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02 Ocak 2019 16:33
Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
Rusya'da ahşap köprü yeni yıl kutlamaları sırasında çöktü
Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
Yeni Yıl'a geri sayım sırasında Moskova'nın Gorki Parkı'nda insanlarla dolu bir köprü çöktü. On üç kişi yaralandı, can kaybının yaşanmadığı kazada yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı
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