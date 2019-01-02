Samanyolu Haber /Gündem / Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü /02 Ocak 2019 16:33

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Rusya'da ahşap köprü yeni yıl kutlamaları sırasında çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Yeni Yıl'a geri sayım sırasında Moskova'nın Gorki Parkı'nda insanlarla dolu bir köprü çöktü. On üç kişi yaralandı, can kaybının yaşanmadığı kazada yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı
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Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

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