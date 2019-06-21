Ahmet Türk'ten İstanbul açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüğü gün, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de İstanbul’da HDP’nin kahvaltılı toplantısına katıldı.





Taksim Hill Otel’de yapılan toplantıda Türk “Aslında demokrasilerde müttefikler ve ittifaklar bellidir. Ama zaman zaman Türkiye’deki gelişmeleri göz önünde tutmak zorundayız” dedi.





Ahmet Türk, "üçüncü seçenek" olarak tanımladığı ittifaklarını "Türkiye demokrasi güçlerini kucaklamaya dönük bir hareket" olarak değerlendirdiklerini söyledi.





"Kürtlerin nefessiz bırakılmak istendiği bir süreçle karşı karşıya olunuğunu" savunan Türk "Bu dönem farklı bir dönem. Bunları tartmak zorundayız. Bazen fırsatlar yüz yılda gelir, bir günde de gelebilir. Fırsatlar doğduğunda bunu iyi değerlendirme zorunluluğumuz vardır" dedi.





"Bütün dünya Kürtlerin oylarının anlamlı olduğunu gördü" diyen Türk, "Bu anlamlı oyu siyasete etkili hale getirmek için elbette ki çok ciddi bir şekilde bir çalışması içinde olmak gerekir. Bugün Kürt seçmenlerinin İstanbul’daki oyunun ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz.” diye belirtti.





‘OYUMUZUN SONUCA ETKİ ETMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’





"Oylarımızın anlamlı olması için çalışma yürütüyoruz. Oyumuzun sonuca etki etmesi için çabalıyoruz" diyen Türk şöyle devam etti:





"Bu nedenle biz bu seçimlerde demokrasi tarafıyız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı bir duruşu gösteriyoruz. Biz rengimizi ortaya koyuyoruz. Bugün Kürtleri anlamayan, Kürtlere dışlayan düşmanlaştıran bir anlayışa karşı mesaj vermeye çalışıyoruz. Kürtleri politize olduğu bir dönemde yok sayarak ve dışlayarak siyaseti yürütmenin kolay olmadığını mesajını veriyoruz. Herhangi bir siyasi partinin siyasi propagandasını yapmak için değil ama halkımızın geleceğini belirleyen tavrın ortaya çıkması için, oyumuzun anlamlı olması için burada halkımızla birlikte sohbet ediyoruz. Kim ne derse dersin yıllardır büyük bedeller veren halkımız ne yapacağını bizlerden daha iyi biliyordur. Yaşadıkları ve gördükleri ile zaten halkımız politize olmuş. Kendini yok sayanlara karşı nasıl bir siyaset geliştireceğini bizlerden iyi biliyor.”





‘HALKIMIZ ÖRGÜR İRADESİYLE SANDIĞA GİDECEK’





Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Türk şunları ifade etti:





“Eğer biz bugün biraz daha diplomasiyi, siyaseti, siyasetin anlamını, toplumun siyasete etkisini yansıtabilirsek birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. İnkârcı politikaların artık bu ülkeyi yönetemeyeceği kısa bir süre sonra anlaşılacak. Bugün bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Eğer Kürt sorunu olmasa, Kürtlere karşı yaklaşım farklı olsaydı Türkiye bugün bu halde olmazdı. Biz kucaklayıcı bir siyasetin yanındayız. Diyalogla sorunların çözümlenmesi konusunda her zaman siyasetimiz açık olmuş ve bu konuda çağrılarımız olmuştur. Ama gerçekten anlamak istemeyenlere de bunun cevabını verme gibi bir sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki halkımız tercihini demokrasiden yana yapacak, hukuktan, adaletten yana yapacak. Bu konuda fazla tartışmanın anlamı yok. İrade halkındır. Halkımız özgür iradesi ile sandık başına gidecektir ve bunun demokrasiden yana olacağından eminim.





‘BAZEN ÇOK KISA SÜREDE DEĞİŞİMİN KAPILARI AÇILIR’





Bazen çok kısa sürede bir değişim dönüşümün kapıları açılır ya da bu konuda gelişmeler olur. Dikkatle bu süreçleri izlemek zorundayız. Seyirci kalmayacağız. Müdahil olacağız. Siyasetçiler ya bunu kabul edecek ya da Türkiye’yi yönetemeyecek hale gelecek.”