Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Türk tahliye edildi /03 Şubat 2017 18:44

Ahmet Türk tahliye edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verildi.

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Sağlık sorunları nedeniyle daha önce tutuksuz yargılanması için çağrılar yapılan ve son olarak İstanbul Adli tıp Kurumu'na gönderilen Ahmet Türk için Adli Tıp Kurumu'nun 'Cezaevinde kalabilir' raporu bugün Mardin Adliyesi'ne gönderildi.
Türk'ün avukatları, tahliye edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Tahliye talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ Cezaevi'nde bulunan Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verdi.

Kararın Elazığ'a bildirilmesi üzerine Ahmet Türk'ün bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. Türk'ün tahliye kararını avukatı Zeynep Boztoprak da Twitter üzerinden duyurdu.


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