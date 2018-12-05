Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Türk Mardin'den aday: Bu bir rövanştır /05 Aralık 2018 17:18

Ahmet Türk Mardin'den aday: Bu bir rövanştır

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerel seçimlerde Mardin için aday adaylık başvurusu yaptı. Türk, "Bu seçim açıkçası halkımız için bir sınavdır. Bizim için bir rövanştır" açıklamasında bulundu.

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Mardin'de 2014'te DBP'den Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilen ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk, yeniden seçilmek için ilk adımı attı.

HDP'den aday adaylığını açıklayan Türk, Mardin İl Örgütü'ne giderek büyükşehir belediye başkanlığı için resmi başvurusunu yaptı.
Başvurusunun ardından Mezopotamya Ajansı'na konuşan Türk, "Bu seçim açıkçası halkımız için bir sınavdır. Bizim için bir rövanştır. Kayyum atayanlara, halkın iradesini hiçleştirenlere karşı bir mücadeledir" dedi.

Türk, yerel seçimlerde yeniden adaylığı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, "Bugün eğer partimin böyle bir talebi varsa bu talebi yerine getirmeye hazırım ama bireysel olarak bakarsanız geldiğim yaştan sonra siyaseti çok fazla da düşünmüyorum. Ama partim böyle bir ihtiyacı duyarsa o görevden kaçmam" yanıtını vermişti.

HDP'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.
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