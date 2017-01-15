Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Türk davasında flaş gelişme /15 Ocak 2017 17:23

Ahmet Türk davasında flaş gelişme

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk, Elazığ Cezaevi’ne nakledildi.

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Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Ahmet Türk’ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.
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