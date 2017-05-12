Ahmet Şık AİHM'e başvurdu

133 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, serbest bırakılması yönünde karar verilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.





Başvuru dilekçesinde Şık’ın, 2011 yılında Fethullah Gülen cemaatinin polis içindeki örgütlenmesini anlattığı kitap yazdığı için tutuklanarak 375 gün cezaevinde kaldığı ve basılmamış kitabının toplatıldığı hatırlatıldı.





Başvuruda Şık’ın polis ve adliyede örgütlü Gülen cemaati tarafından açılan bu davadan geçen ay beraat ettiği belirtildi. AİHM’nin 2014’te Oda TV davası kapsamında tutuklanan Şık ve Nedim Şener hakkında verdiği ihlal kararı emsal gösterildi.





Şık’ın Anayasa Mahkemesi’ne 3,5 ay önce yaptığı başvurunun hala görüşülmediği hatırlatılan başvuruda, AİHM’nin bu başvuru ile Şık’tan iki ay önce tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin yazar, yönetici veya avukatlarının AİHM’e yaptığı başvuruyu birleştirmesi istendi.





Başvuruda, Şık’ın derhal salıverilmesine ve 20 bin Avro tazminata karar verilmesi istendi.