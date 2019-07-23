Ahmet Nesin T.C. vatandaşlığından çıkacak

Gazeteci-yazar Ahmet Nesin yarın vatandaşlıktan çıkmak için dilekçe vereceğini açıkladı.





Şahsi Twitter hesabından paylaşım yapan Nesin, Özgür Gündem gazetesinde bir günlük genel yayın müdürlüğü yaptığı için tutuklandığını, fakat beraat etmesine rağmen hâlâ pasaport alamadığını ifade etti.







YARIN DİLEKÇE VERECEK





“Demokratik Faşizm diye yazdığım bu olsa gerek.” diyen Nesin, yarın dilekçe vererek vatandaşlıktan çıkmak için müracaat edeceğini duyurdu.





Nesin, Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur Fincancı ile birlikte Özgür Gündem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı için ‘örgüt propagandası’ndan yargılanmış ve 17 Temmuz 2019’da beraat etmişti.